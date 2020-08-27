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В здании акимата Семея ищут взрывное устройство, 170 человек эвакуированы
27 Августа 2020 16:19
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СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - В Семее в здании акимата ищут взрывное устройство, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции ВКО.
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В ведомстве сообщили, что на оперативный канал «102» поступило анонимное сообщение о том, что в здании акимата г.Семей заложено взрывчатое устройство.
«На данный момент УП г.Семей и экстренными службами информация проверяется, также принимаются все необходимые меры для безопасности граждан», - сообщили в ДП ВКО.
На место происшествия направлены все экстренные службы. Оцеплена прилегающая территория. Эвакуированы более 170 сотрудников учреждения. На месте работают саперы и кинологи со служебными собаками.
«Граждан просим сохранять спокойствие и доверять официальной информации. Напоминаем, что за заведомо ложную информацию предусматривается уголовная ответственность», - предупредили в полиции.
В ДП ВКО отметили, что устанавливается личность обратившегося на номер «102».
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