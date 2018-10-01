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В здание РОВД стреляли в Костанайской области
17 Октября 2018 11:33 549
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КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - В здание районного отделения внутренних дел стреляли в селе Боровское Мендыкаринского района Костанайской области . Факт подтвердили в пресс-службе областного ДВД, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».
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Предположительно, на чёрной машине неизвестные люди подъехали к зданию РОВД, выстрелили и сразу скрылись с места происшествия.
«По данному факту проводится досудебное расследование. Выясняются все обстоятельства произошедшего», - сообщила пресс-секретарь ДВД области Ирина Беженарь.
Ключевые слова: Происшествия, Костанайская область,
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