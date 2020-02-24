В Зайсанском районе ВКО назначен новый аким

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ – В Зайсанском районе Восточно-Казахстанской области назначен новый аким, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу главы ВКО.

По распоряжению главы региона Даниала Ахметова в Зайсанском районе был назначен новый аким. Им стал Зайнулдин Серик Зинабекович, ранее возглавлявший Урджарский район ВКО.

Серик Зайнулдин родился 25 февраля 1964 года в городе Зайсан, Зайсанского района. В 1981 году окончил Айнабулакскую среднюю школу. С 1981-1986 год – студент Семипалатинского зооветеринарного института, факультет зоотехники.

В 1986 году начал трудовую деятельность зоотехником в совхозе «Айнабулакский», села Айнабулак Зайсанского района.

С 1991-1993 годы работал директором совхоза «Айнабулакский» села Айнабулак Зайсанского района, после продолжил трудовую деятельность начальником Зайсанского районного управления сельского хозяйства.

С 1997 по 2004 годы являлся заместителем акима Зайсанского района по строительству, жилищно-коммунальному и сельскому хозяйству. С 2004 по 2005 годы исполнял обязанности акима Зайсанского района.

С 2007 по 2010 годы был назначен акимом Катон-Карагайского района. С 2010 по 2013 годы возглавлял Зайсанский район.

С 28 июня 2013 года назначен акимом Урджарского района.

Женат, отец троих детей. Член партии «Nur Otan».