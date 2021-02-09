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    14:36, 09 Февраль 2021 | GMT +6

    В заведениях Алматы не торопятся убирать кальяны - эпидемиологи

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – По информации местной полицейской службы департамента полиции города Алматы с начала года выявлено 358 фактов курения кальянов. Все правонарушители привлечены к административной ответственности, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Напомним, что в стране действует полный запрет на кальяны в общественных местах. Теперь его нельзя курить в кафе, ресторанах, барах, клубах, летниках и на улице. Закон вступил в силу в июле 2020 года. Желающие могут это сделать лишь у себя дома. Однако врачи, эпидемиологи этого делать не рекомендуют, так как сеанс курения кальяна приравнивается к выкуриванию целой пачки сигарет.

    Как отметили в полицейском ведомстве, нарушения выявляют в ходе работы мониторинговых групп. Штраф за курение кальяна составляет 15 МРП (43 755 тенге).

    В департаменте санитарно-эпидемиологического контроля рассказали, что табак из кальяна имеет в своем составе такой же никотин, который вызывает привыкание, как и сигареты.

    Исследования показали, что кальянный табак содержит в себе много никотина и различных смол, нежели табак. Доказано, что употребление кальяна вызывает рак легких, также как и простые сигареты.

    У курильщиков кальяна в организме повышен уровень оксид углерода, который увеличивает сердечные сокращения. Влажный дым кальяна остается на долгое время в легких. Также, объем вдыхаемого углекислого газа, больше, чем вдыхаемого через сигареты.

    «Еще одно вредное свойство кальяна - это распространение инфекционных заболеваний: гепатита, туберкулеза, герпеса, пневмонии. Это происходит из-за того, что трубка курительного прибора используется многими людьми. Кальяны не проходят надлежащую санитарную обработку и являются источником инфекционных заболеваний», - сообщили в департаменте санэпидконтроля.



    Теги:
    Здравоохранение Закон и право Общество Алматы Правоохранительные органы
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