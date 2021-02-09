В заведениях Алматы не торопятся убирать кальяны - эпидемиологи

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – По информации местной полицейской службы департамента полиции города Алматы с начала года выявлено 358 фактов курения кальянов. Все правонарушители привлечены к административной ответственности, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Напомним, что в стране действует полный запрет на кальяны в общественных местах. Теперь его нельзя курить в кафе, ресторанах, барах, клубах, летниках и на улице. Закон вступил в силу в июле 2020 года. Желающие могут это сделать лишь у себя дома. Однако врачи, эпидемиологи этого делать не рекомендуют, так как сеанс курения кальяна приравнивается к выкуриванию целой пачки сигарет.

Как отметили в полицейском ведомстве, нарушения выявляют в ходе работы мониторинговых групп. Штраф за курение кальяна составляет 15 МРП (43 755 тенге).

В департаменте санитарно-эпидемиологического контроля рассказали, что табак из кальяна имеет в своем составе такой же никотин, который вызывает привыкание, как и сигареты.

Исследования показали, что кальянный табак содержит в себе много никотина и различных смол, нежели табак. Доказано, что употребление кальяна вызывает рак легких, также как и простые сигареты.

У курильщиков кальяна в организме повышен уровень оксид углерода, который увеличивает сердечные сокращения. Влажный дым кальяна остается на долгое время в легких. Также, объем вдыхаемого углекислого газа, больше, чем вдыхаемого через сигареты.

«Еще одно вредное свойство кальяна - это распространение инфекционных заболеваний: гепатита, туберкулеза, герпеса, пневмонии. Это происходит из-за того, что трубка курительного прибора используется многими людьми. Кальяны не проходят надлежащую санитарную обработку и являются источником инфекционных заболеваний», - сообщили в департаменте санэпидконтроля.



