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    21:23, 09 Апрель 2021 | GMT +6

    В запасе стабилизационного фонда ВКО свыше 800 тонн овощей

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    УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - В ВКО в запасе стабилизационного фонда свыше 800 тонн овощейОб этом рассказал председатель правления АО «СПК «Ертiс» Эльдар Тумашинов в ходе онлайн пресс-конференции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на инфоцентр ВКО.

    По его словам, в рамках формирования стабилизационного фонда на период межсезонья 2020 – 2021 года в региональный стабилизационный фонд закупили 5 700 тонн плодоовощной продукции у местного сельхозтоваропроизводителя. Помимо этого, закуплено почти 3 тысячи тонн бакалейной группы товаров, а именно шлифованный рис, рожки, гречневая крупа, пшеничная мука первого сорта.

    По состоянию на 8 апреля, общий объем запасов плодоовощной продукции на складах реализации 843 тонны, в том числе 438 тонн картофеля, 160 тонн капусты, 98 тонн моркови, 147 тонн репчатого лука.

    2 апреля в связи с повышенным спросом на плодоовощную продукцию вместе с поставками по графику была произведена дополнительная поставка продукции в количестве 10 тонн. Еще дополнительные 10 тонн прибудут сегодня.

    «Были созданы специальные рабочие группы, которые проводили проверку в торговых точках, реализующих плодоовощную продукцию. На нескольких торговых точках, которые работали в рамках заключённого меморандума, были обнаружены факты завышения цен. В настоящее время меморандумы расторгнуты и поставки прекращены. Чтобы избежать социальной напряженности, было предложено сократить количество торговых точек реализации продукции стабилизационного фонда. Тем самым будет обеспечено необходимо количество продукции в собственных точках СПК», – отметил Эльдар Тумашинов.


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