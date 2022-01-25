В западных регионах ожидается создание 175 тысяч новых рабочих мест - Миннацэкономики
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В западных регионах страны ожидается создание 175 тысяч новых рабочих мест в рамках комплексных планов социально-экономического развития, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Представляя комплексные планы развития Актюбинской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Мангистауской областей, министр национальной экономики Алибек Куантыров отметил, что общий объем финансирования четырех комплексных планов развития западных регионов составляет 15,3 трлн тенге, в том числе из республиканского бюджета – 1,7 трлн тенге.
«В целом реализация Комплексных планов позволит нарастить темпы роста экономики западных регионов, придаст импульс для притока частных инвестиций и обеспечит повышение качества жизни и благосостояния населения. Так, к 2025 году планируется привлечение по четырем регионам порядка 13 трлн тенге частных инвестиций, создание около 175 тысяч новых рабочих мест», - рассказал министр национальной экономики РК Алибек Куантыров в ходе заседания Правительства.
Ранее сообщалось, что Правительство Казахстана одобрило комплексные планы социально-экономического развития западных регионов страны.
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