В Западном Казахстане сельским НПО выдают гранты

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ. – В рамках социального проекта «Повышение потенциала сельских НПО в Западно-Казахстанской области», реализуемого в рамках государственного гранта НАО «Центр поддержки гражданских инициатив» при поддержке Министерства информации и общественного развития РК, общественное объединение «Жайық таңы» провело ряд встреч с жителями районов области, сообщает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации ОО ««Жайық таңы», общественники объехали пять районов области: Акжаикский, Теректинский, Бурлинский, Чингирлауский и район Байтерек, где встречались с местным населением и консультировали их по поводу участия в конкурсе на получение малых грантов. Из-за карантина только не смогли выехать в Сырымский район. На выездных консультациях для представителей гражданского сектора, активных граждан и молодежи был обсужден ряд проблемных вопросов, касающихся социально-экономического развития сел.

В ходе встречи представители ОО «Жайық таңы» проинформировали сельчан о ходе реализации проекта в области, мероприятиях в рамках гранта, рассмотрели вопросы развития социального предпринимательства, а также участие жителей в конкурсе малых грантов.

«Встречи были организованы с инициативными гражданами, представителями государственных органов и НПО, где мы разъяснили условия участия в конкурсе малых грантов, обсудили заявки и механизмы решения социальных проблем села. Со стороны населения поступило очень много вопросов по поводу участия в проекте. Жители сел предлагали свои идеи по поводу строительства спортивных площадок, реставрации парковой зоны, открытия Ресурсного центра по поддержке неправительственных объединений, Центра по поддержке женщин, пострадавших от бытового насилия в семье и оказавшихся в трудной ситуации, строительства колодцев с питьевой водой. То есть круг вопросов разнообразен», – отметила руководитель ОО «Жайық таңы» Гулбаршын Муштанова.

Например, в Чингирлауском районе общественные организации очень активно вовлечены в жизнь сел и оказывают ощутимую поддержку в реализации многих государственных программ. Председатель общественного объединения «Шыңғырлау әйелдері» в прошлом году выиграла грант на поддержку пожилых людей в обучении компьютерной грамотности. На средства гранта купила 2 ноутбука и оказывала бесплатные услуги населению.

«В этом году хотела бы вновь подать заявку на получение гранта. У меня идея по поводу открытия кабинета по оказанию консультативной психологической помощи для женщин, пострадавших от бытового насилия в семье. На селе эта острая проблема замалчивается, и женщины терпят побои и издевательства со стороны мужа, родных и близких, и, не знают иногда, как им поступить в трудной ситуации», – говорит А. Арыстанова.

Главное направление проекта – это консультирование населения по вопросам развития гражданского общества, анализа потребностей сельских НПО, проведения конкурса малых грантов для сельских НПО и инициативных групп. Целью проекта является стимулирование вовлеченности сельского населения в решение социально-значимых вопросов местного сообщества через выдачу малых грантов НПО и инициативным группам.