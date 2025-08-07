Нехватка сжиженного газа наблюдается в конце каждого месяца - замакима ЗКО

Как сообщил заместитель акима области Мирас Мулкай на брифинге в региональной службе коммуникаций, с 1 августа автогаз подорожал во всех регионах страны. В частности, в Западно-Казахстанской области цена за литр выросла с 77 до 85 тенге, а в отдаленных районах — до 90 тенге.

По словам Мираса Рустемовича, нехватка сжиженного газа наблюдается в конце каждого месяца. В конце июня и июля действительно возникал дефицит газа.

— В Казахстане сжиженный газ производят Атырауский, Павлодарский и Шымкентский нефтеперерабатывающие заводы. Эти три завода покрывают 70–80% объемов потребления газа в стране. Когда на одном из них проводятся плановые ремонтные работы, нагрузка распределяется между оставшимися заводами. Также часть газа мы получаем от ТОО «Жайықмұнай», расположенного в нашей области, — отметил М. Мулкай.

Как уточнил и.о. руководителя управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства ЗКО Беймбет Мусин, в 2022 году в области насчитывалось 15 650 автомобилей, работающих на газе. В настоящее время их количество достигло 26 387.

— Это свидетельствует о росте числа автомобилей на газе на 69% за три года. Соответственно, увеличилось и потребление. Этим летом суточный объем продаж автогаза на заправочных станциях достигал от 110 до 180 тонн. Рост составил более 63%. При этом производственные мощности и ресурсная база остались на прежнем уровне, — сказал Б. Мусин.

По данным управления, за семь месяцев текущего года на внутреннем рынке региона было реализовано 33 193 тонны сжиженного нефтяного газа.

Ранее Министерство энергетики Республики Казахстан утвердило новые предельные цены на оптовую и розничную реализацию сжиженного нефтяного газа на внутреннем рынке страны.