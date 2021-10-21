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В Западно-Казахстанской области свыше 230 тысяч человек привиты первым компонентом вакцины против КВИ

Автор:  
Мейрамбек Байгарин
21 Октября 2021, 16:21
В Западно-Казахстанской области свыше 230 тысяч человек привиты первым компонентом вакцины против КВИ

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ – В Западно-Казахстанской области 232 003 человека привиты первым компонентом вакцины против коронавируса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщила пресс-служба Управления здравоохранения ЗКО, привиты 55,9% подлежащего вакцинации населения региона. Из них 210 053 человека привиты уже вторым компонентом вакцины. За прошедшие сутки в области привиты первым компонентом 730 человек. В том числе 76 человек с хроническими заболеваниями.

За прошедшие сутки в регионе выявлен коронавирус у 61 человека, выздоровело 213 человек, находившихся на лечении. За последнюю неделю, по сравнению с предыдущей, показатель заболеваемости снизился на 12%. На сегодняшний день 814 человек проходят амбулаторное лечение, 232 пациента в стационаре, в том числе 20 в тяжелом состоянии. С начала пандемии зарегистрировано 38 490 больных КВИ, из них 31 497 выздоровели. Умерли 797 человек.


Западно-Казахстанская область   Здравоохранение   Коронавирус в РК   Вакцинация  
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