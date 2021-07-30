+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 24 °С
Алматы: 24 °С
USD 424.99 EUR 504.21
RUB 5.81 CNY 65.66
Скачать
Новости
Вся лента >>>

В Западно-Казахстанской области стартовал проект #aulafit

30 Июля 2021 13:35
Поделиться:
В Западно-Казахстанской области стартовал проект #aulafit

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ – Для жителей поселкового округа Зачаганск в рамках проекта #aulafit прошли массовые занятия на свежем воздухе, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на акимат Западно-Казахстанской области.

Новости по теме
Казахстанский боксер проведет бой за титул WBO в России
Казахстанские медалисты Олимпиады-2020 получат новые автомобили В Японии планируют продлить режим ЧС из-за роста случаев КВИ 140 тысяч жителей Атырауской области привились от COVID-19

Из-за распространенности COVID-19 очевидно, что упражнения для дыхательных путей сегодня окажут значительное влияние на здоровье наших пожилых людей. Упражнения призваны укрепить правильное функционирование дыхательной системы, чтобы легкие противостояли всем заболеваниям.

В ходе занятий жители города заявили, что в будущем они будут участвовать в проекте #aulafit и выполнять эти упражнения.

В массовых упражнениях на свежем воздухе приняли участие председатель совета ветеранов ЗКО Берген Максот Кабышович, заместитель акима города Уральск Галиев Ерлан Ерсаинович, председатель городского совета ветеранов Анесов Мынатаубик Тауфикович, депутат областного маслихата Утебалиева Шаттык Саматовна, аким поселка Зачаганск Аубекеров Аккали Умбеткалиевич, руководитель отдела спорта и физической культуры Шергалиев Артур Муратович, сотрудники отдела спорта и культуры, ветераны, волонтеры и жители Зачаганска.


Подписывайтесь на наш канал:

#Западно-Казахстанская область   #Спорт   #Здравоохранение   #Общество   #Коронавирус в РК  
Поделиться:
Новости по теме
Казахстанский боксер проведет бой за титул WBO в России
Казахстанские медалисты Олимпиады-2020 получат новые автомобили
В Японии планируют продлить режим ЧС из-за роста случаев КВИ
140 тысяч жителей Атырауской области привились от COVID-19
Популярное
1 Ashyq и «темно-красная зона» - вышло новое постановление главного санврача
2 Новые ограничения введут в Карагандинской области со 2 августа
3 Президенту доложили о подготовке к учебному году
4 Свыше 300 тонн песка пытались незаконно перевезти в Алматинской области
5 За увеселительными заведениями «следят» в Карагандинской области
Читайте также
Обязательную цифровую маркировку обуви в Казахстане введут с 1 ноября
140 тысяч жителей Атырауской области привились от COVID-19
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Сафаргалиева Малика
Сафаргалиева Малика
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Махаббат Сыздыкова
Махаббат Сыздыкова
954-047
rusred@inform.kz

Архив