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В Западно-Казахстанской области продолжается расследование авиапроисшествия - МЧС

Редактор:  
Анаргуль Хамитова
25 Февраля 2023, 18:38
В Западно-Казахстанской области продолжается расследование авиапроисшествия - МЧС

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ – На месте авиационного происшествия в Западно-Казахстанской области продолжает работать комиссия, в которую входят представители департамента по расследованию происшествий и инцидентов на транспорте МИИР и департамента полиции на транспорте МВД, задействованы представители завода-изготовителя, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

«Подразделениями Министерства по чрезвычайным ситуациям по Западно-Казахстанской области на месте авиационного происшествия для членов комиссии организован подвижной пункт обогрева на базе вахтового автобуса МЧС, для доставки заинтересованных лиц до места происшествия задействован автомобиль ДЧС ЗКО высокой проходимости «Трэкол».

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Проработан вопрос по поиску складов и ангаров для хранения обломков и частей поврежденного вертолета, а также обеспечение их доставки с привлечением грузовой автотехники и кранов.

Расследованием авиапроисшествия занимаются представители департамента по расследованию происшествий и инцидентов на транспорте МИИР и департамента полиции на транспорте МВД, задействованы представители завода-изготовителя», - говорится в публикации пресс-службы МЧС РК в Telegram-канале.

photoКак сообщалось ранее, в Западно-Казахстанской области при выполнении облета магистрального нефтепровода совершил жесткую посадку вертолет «Казавиаспаса», в результате которой погибли четыре человека, двое пострадали.

Причины ЧП пока выясняются, ведется расследование, ранее корреспондент МИА «Казинформ» разбирался в том, что известно о катастрофе и непосредственно о вертолетах марки Ми-8.


Западно-Казахстанская область   Происшествия   Транспорт   МВД РК   МЧС   МИИР РК   Авиация  
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