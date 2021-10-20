Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Здравоохранение

В Западно-Казахстанской области 838 человек проходят амбулаторное лечение от КВИ

Автор:  
Мейрамбек Байгарин
20 Октября 2021, 15:54
В Западно-Казахстанской области 838 человек проходят амбулаторное лечение от КВИ

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ – В Западно-Казахстанской области 838 человек проходят амбулаторное лечение от коронавирусной инфекции, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщила пресс-служба Управления здравоохранения ЗКО, за последние сутки выявлено 40 человек с КВИ. В настоящее время в инфекционных стационарах проходят лечение 235 пациентов. Из них 136 в модульном стационаре, 70 в областной инфекционной больнице. В том числе 23 пациента в тяжелом состоянии, но среди них нет подключенных к аппаратам инвазивного искусственного дыхания.

С начала пандемии в ЗКО зарегистрировано 38 429 заболевших КВИ. А с начала года выявлено 29 208 больных, из них у 20 183 были симптомы заболевания. Из числа заболевших в этом году 2 800 детей выздоровели 2 726 , остальные продолжают лечение.

По данным Управления, за прошедшие сутки 659 человек привиты первым компонентом вакцины, из них 47 с хроническими заболеваниями. С начала вакцинации первым компонентом привиты 231 266 человек, это 55% населения, подлежащего вакцинации.

Напомним, ранее сообщалось, что в ЗКО из ранее поступивших в больницы с КВИ жителей 95% не были вакцинированы. Организации в регионе платят штрафы за невакцинированных сотрудников.

Западно-Казахстанская область   Здравоохранение   Регионы Казахстана   Коронавирус в РК  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
Зульфия Сулейменова - о представлении на увольнение с должности вице-министра
Зульфия Сулейменова - о представлении на увольнение с должности вице-министра
Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
Осадки выше декадной нормы выпали за ночь в Петропавловске
Осадки выше декадной нормы выпали за ночь в Петропавловске
Сильные дожди и грозы ожидаются в ближайшие дни в СКО
Сильные дожди и грозы ожидаются в ближайшие дни в СКО
Казахстан сотворил сенсацию в отборе Евро-2024 по футболу
Казахстан сотворил сенсацию в отборе Евро-2024 по футболу
Какой вид отдыха становится популярным в Казахстане
Какой вид отдыха становится популярным в Казахстане
Своей ответственности не избегаю – министр экологии прокомментировала пожар в области Абай
Своей ответственности не избегаю – министр экологии прокомментировала пожар в области Абай