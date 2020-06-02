В законодательство в сфере жилищного обеспечения военнослужащих вносятся дополнения

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Вносимые изменения и дополнения в некоторые постановления Правительства РК, касающиеся вопросов жилищного обеспечения военнослужащих, позволят урегулировать: порядок открытия специального счета членами семьи военнослужащего и лицами, уволенными с воинской службы; срок оплаты жилищной выплаты и перечень документов для ее назначения; произведение расчета жилвыплат пропорционально прослуженному времени, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.

Также появится возможность оказывать госуслуги посредством веб-портала «Электронного правительства», определять дату приостановления и возобновления текущих жилищных выплат при переводе военнослужащего с одного населенного пункта в другой, определять состав семьи получателей денежной компенсации, а именно уволенных с воинской службы на момент исключения из списков личного состава части.

В частности, поправки вносятся в следующие нормативные правовые акты:

- от 2 июля 2013 года № 673 «Об утверждении Правил приватизации жилищ из государственного жилищного фонда»;

- от 12 февраля 2018 года № 49 «Об утверждении Правил обеспечения служебным жилищем военнослужащих, исчисления размера, назначения, перерасчета, осуществления, прекращения, приостановления и возобновления жилищных выплат»;

- от 12 февраля 2018 года № 50 «Об утверждении Правил осуществления денежной компенсации»;

- от 2 марта 2018 года № 95 «Об утверждении перечня военных городков, пограничных застав и иных закрытых объектов, в которых служебное жилище не подлежит приватизации»;

- от 2 марта 2018 года № 96 «Об утверждении перечня закрытых и обособленных военных городков, пограничных застав и иных закрытых объектов, содержание служебных жилищ и централизованное отопление в которых обеспечиваются за счет государства».

Утратит силу Постановление Правительства РК от 13 июля 2012 года № 937 «Об утверждении натуральных норм снабжения мебелью и казарменным инвентарем воинских частей, учреждений и военных учебных заведений Вооруженных Сил, других войск и воинских формирований Республики Казахстан».

С полным текстом проекта постановления можно ознакомиться на интернет-портале «Открытые НПА»: https://legalacts.egov.kz.