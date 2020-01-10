В Законе «О статусе педагога» учтены предложения отраслевого профсоюза - Майра Амантаева

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Законе «О статусе педагога» учтены предложения отраслевого профсоюза. Об этом сообщила советник председателя Казахстанского отраслевого профсоюза работников образования и науки Майра Амантаева в связи с подписанием Главой государства Закона «О статусе педагога» и сопутствующих поправок в законодательство, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Принятия этого Закона давно ждали, особенно, работники сферы образования. Это естественно, потому, что отраслевые профсоюзы неоднократно ставили перед Правительством и Парламентом вопросы о повышении статуса педагога и их заработной платы. В начале года Президент подписал Закон, и с 13 января он вступит в силу. Конечно, это не означает, что статус учителя сразу повысится. Это зависит от исполнения Закона, от местных исполнительных органов, от самих учителей, да и от каждого гражданина Казахстана. Кроме того, все зависит от того, как будет применяться этот Закон. Если родительское сообщество, государственные органы, как центральные, так и местные, партии и общественные организации посчитают, что повышение статуса учителя повысит и статус нашей страны, то от Закона будет польза», – сказала М.Амантаева.

Советник также отметила, что безусловным положительным моментом с точки зрения профсоюза является повышение зарплаты учителей на 25 процентов уже в 2020 году, и в 2 раза за четыре предстоящих года. Этот вопрос уже в течение нескольких лет поднимался отраслевым профсоюзом.

М.Амантаева отметила и другие важные новшества, содержащиеся в Законе – дополнительные выплаты в размере 30-40% за квалификационную категорию педагогов, защита от привлечения к несвойственным учителям работе. Раньше учителей привлекали к различным мероприятиям, в том числе, к проведению выборов, а теперь этого не будет. Такая норма содержалась и в прежнем Законе, но не была предусмотрена ответственность за нарушение. Теперь законодательно предусмотрены меры, которые будут приниматься в отношении представителей власти, которые захотят бесплатно использовать труд учителей.