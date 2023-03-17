В закон об ОСМС внесут поправки для обеспечения медуслугами жителей Байконура

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Премьер-Министр РК Алихан Смаилов ответил на депутатский запрос по вопросу обязательного социального медицинского страхования граждан Республики Казахстан, являющихся получателями пенсионных выплат Российской Федерации, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В настоящее время уполномоченными органами для оказания льготной медицинской помощи гражданам Республики Казахстан, проживающим в городе Байконыре, поселках Торетам и Акай Кызылординской области, в том числе являющимся получателями пенсионных выплат из пенсионной системы Российской Федерации, проводится работа по внесению соответствующих поправок в Закон «Об обязательном социальном медицинском страховании». Меры по совершенствованию информационных систем соответствующих государственных органов будут предусмотрены в рамках подзаконных правовых актов», - написал Алихан Смаилов в своем ответе.

Он заверил, что в указанном направлении работа продолжается и находится на постоянном контроле уполномоченных государственных органов.

«В соответствии с подпунктом 7) пункта 1 статьи 26 Закона «Об обязательном социальном медицинском страховании» взносы на ОСМС уплачиваются от государства получателям пенсионных выплат, в том числе ветеранам Великой Отечественной войны. При этом, в соответствии с подпунктом 17) статьи 1 Закона «О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан» получателем пенсионных выплат является физическое лицо, которому назначены государственная базовая пенсионная выплата, и (или) пенсионные выплаты по возрасту, и (или) пенсионные выплаты за выслугу лет, и (или) пенсионные выплаты из единого накопительного пенсионного фонда и (или) добровольного накопительного пенсионного фонда, т.е. получатели пенсионных выплат Республики Казахстан», - напомнил Премьер-Министр.