В закон «О прокуратуре» внесут связанные с возвратом незаконных активов поправки

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Парламент принял Конституционный закон «О внесении изменений и дополнений в Конституционный Закон РК» О прокуратуре», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Законопроект представил депутат Мажилиса Абзал Куспан. По его словам, первая группа поправок представлена в законодательстве, связанном с созданием нового уполномоченного органа в системе прокуратуры, направленного на возврат активов. Это новое ведомство призвано мобилизовать деятельность госаппарата, связанную с поиском и возвратом активов. Также данный уполномоченный орган выполняет функции комиссии, создаваемой в связи с возвратом незаконно приобретенных активов.

«Вторая группа поправок связана с необходимостью правовой регламентации мониторинга и анализа информации, касающейся источника происхождения, законности возникновения активов, на уровне конституционных законов. В этой связи, закрепленные Конституционным законом права прокуроров, соответственно, будут дополнены новыми правилами», - отметил депутат Мажилиса.

Это:

1. деятельность по поиску и возврату активов;

2. установление происхождения активов, принятие мер по обеспечению их сохранности, установление международного сотрудничества в связи с возвратом активов;

3. координация деятельности и установление связей уполномоченных органов;

4. заключение соглашений относительно возврата активов;

5. выдача в суды ходатайств об обеспечении, подача исковых заявлений в соответствии с Гражданским процессуальным законодательством Республики Казахстан о возврате незаконно приобретенных активов в собственность государства;

6. осуществление других задач и полномочий, предусмотренных законами Республики Казахстан и актами Президента Республики Казахстан.