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    21:21, 24 Июнь 2021 | GMT +6

    В Загребе провели круглый стол, посвященный 30-летию Независимости Казахстана

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    ЗАГРЕБ. КАЗИНФОРМ – В Загребе прошёл круглый стол, посвящённый 30-летию Независимости Казахстана и Дню столицы, с участием видных представителей хорватской общественности, Министерства образования и науки Хорватии, Общества хорватско-казахстанской дружбы, дипломатического корпуса и журналистов. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

    Посол Казахстана Толежан Барлыбаев осветил основные вехи за минувшие три десятилетия исторического прорыва страны в государственном строительстве, создании диверсифицированной рыночной экономики, уникальной модели общественного согласия и общенационального единства. Подчеркнут выдающий вклад Первого Президента – Елбасы Нурсултана Назарбаева в формировании современного Казахстана, а также преемственность курса руководства страны в продвижении государственных реформ и модернизации общественного устройства.

    Экс-президент Хорватии, видный общественный деятель Иво Йосипович поделился тёплыми личными впечатлениями о визитах в Казахстан. Он заявил, что важнейшим стратегическим шагом на заре независимости стало решение Н. Назарбаева о закрытии Семипалатинского ядерного полигона и добровольном отказе от ядерного оружия. По его оценке, это обеспечило рост международного авторитета и укрепление роли Казахстана в качестве центра многосторонней дипломатии и авторитетной диалоговой платформы, где успешно прошли саммиты ОБСЕ, ОИС, ШОС, СВМДА и других международных организаций, переговоры по урегулированию конфликта в Сирии, съезды лидеров мировых и традиционных религий и другие форумы.

    Председатель Общества хорватско-казахстанской дружбы Андрия Карафилипович приветствовал курс руководства Казахстана на развитие концепции «слышащего государства» и реализацию социально ориентированной политики. Подчеркнуто, что нововведения Президента Касым-Жомарта Токаева в области защиты и укрепления прав человека выводят Казахстан в региональные лидеры в сфере гуманитарного измерения. Также особо отмечен успешный опыт Казахстана в сфере укрепления межэтнического и межконфессионального согласия.

    На круглом столе выступили Послы России и Азербайджана, представители Министерства образования и науки Хорватии, членов Общества хорватско-казахстанской дружбы. Участники круглого стола ознакомились с фотовыставкой об истории строительства молодой столицы Казахстана, а также получили в подарок изданные на хорватском языке книгу Нурсултана Назарбаева «Эра Независимости», сборник сочинений Абая и монографию об аль-Фараби.


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    Культура 30 лет Независимости Международная деятельность МИД РК Интеграция и партнерство
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