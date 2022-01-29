В Загребе обсудили события январской трагедии

ЗАГРЕБ. КАЗИНФОРМ – В формате круглого стола состоялось ежегодное заседание Общества дружбы «Хорватия-Казахстан» с участием видных представителей хорватской общественности, науки, образования и культуры, на котором были обсуждены январские события, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел РК.

Посол Казахстана в Хорватии Толежан Барлыбаев проинформировал участников дискуссии о событиях в Казахстане, отметив особую опасность терроризма, экстремизма и организованной преступности. Подчеркнуто, что благодаря решительным мерам руководства, Казахстану удалось избежать дестабилизации и хаоса, в кратчайший срок восстановить законность и правопорядок, обеспечив безопасность личности, общества и государства.

Дипломат рассказал о задачах нового Правительства РК по реализации экономических реформ и решению назревших социальных проблем. Он сообщил, что все принятые Казахстаном обязательства перед зарубежными партнерами и бизнесом будут исполнены в полном объеме. Отмечена незыблемость курса политической модернизации в рамках концепции «слышащего государства» и твердая приверженность РК обеспечению прав человека. В данном контексте указано, что в ходе следственных мероприятий государством будет обеспечен контроль за соблюдением прав человека и законности судопроизводства.

Председатель Общества дружбы Андрия Карафилипович высоко оценил инициативы руководства РК по переформатированию систем госуправления и национальной безопасности, а также экономической политики. По его оценке, эти реформы открывают новый этап в истории независимого Казахстана. Отмечена социальная направленность программы действий руководства РК, в частности, важность создания фонда «Народу Казахстана» и других шагов.

Известный социолог, доктор наук Желько Хаймер подчеркнул, что в условиях беспрецедентного кризиса народ Казахстана проявил мужество и твердость духа, сохранив единство, а также приверженность традициям толерантности и межнационального согласия. По его мнению, именно социальная стабильность является залогом успешного осуществления политических и социально-экономических преобразований.

Экс-президент Хорватии С. Месич и другие участники круглого стола решительно осудили акты терроризма, повлекшие человеческие жертвы и выразили солидарность с народом Казахстана в преодолении самого масштабного кризиса в истории казахстанской независимости. Подчеркнуто, что одним из важных уроков январской трагедии в РК является необходимость обеспечения национальной безопасности и борьбы с терроризмом, а также социальной справедливости, усиления ответственности власти и бизнеса перед обществом.

В заключение члены Общества дружбы обсудили развитие казахстанско-хорватского сотрудничества. Отмечено, что в 2021 г. внешнеторговый оборот между РК и Хорватией достиг рекордного уровня за все годы независимости, превысив 650 млн. долларов. Планируемые в текущем году заседание МПК по экономическому сотрудничеству и деловые визиты будут способствовать дальнейшему росту торговли.

За выдающийся вклад в укрепление дружбы Посол Т. Барлыбаев от имени руководства РК вручил главе Общества А. Карафилиповичу медаль «30-летие Независимости Казахстана».