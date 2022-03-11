В Загребе обсудили казахстанские реформы

ЗАГРЕБ. КАЗИНФОРМ - Состоялось собрание неформального Клуба друзей Казахстана с участием экс-президента Хорватии Степана Месича, председателя Общества дружбы Андрия Карафилиповича, главы боснийского культурного общества «Севдах» Ферида Диздаревича, задарского предпринимателя-мецената Петара Швельо и других общественных деятелей, а также дипломатов, аккредитованных в Хорватии. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

Посол Казахстана Толежан Барлыбаев проинформировал участников встречи об усилиях руководства страны по продвижению масштабных реформ, пакет которых будет представлен Президентом Касым-Жомартом Токаевым в Парламенте 16 марта т.г. Особое внимание также было уделено разъяснению итогов заседания Высшего совета при Президенте РК по реформам. Отмечена важность новой Концепции инвестиционной политики, включающей меры по оптимизации налоговой политики, предоставлению преференций и субсидий для инвесторов в приоритетных секторах казахстанской экономики.

Освещая международную деятельность РК в свете украинского кризиса, Посол рассказал об итогах телефонных переговоров Президента Казахстана с лидерами Украины, России и Германии, решении предоставить около 100 тонн гуманитарной помощи и медикаментов украинскому народу, а также о мерах МИД РК по эвакуации казахстанских граждан.

Участники встречи высказались в поддержку мирного урегулирования кризиса, а также разработки новой архитектуры европейской безопасности с учетом уроков конфликтов на Балканах и постсоветском пространстве.

Экс-президент РХ С.Месич высоко оценил курс реформ Казахстана, отметив, что реализация инициированного Президентом К.Токаевым пакета преобразований и политической модернизации Казахстана станет адекватным ответом на глобальные геополитические потрясения и внешние вызовы. Он отметил эффективные меры руководства РК по обеспечению национальной безопасности и охраны правопорядка, а также усилия руководства страны по реформе судебной системы, верховенству закона и обеспечению прав человека.

Председатель Общества дружбы А.Карафилипович, глава боснийской общины Ф.Диздаревич и хорватский предприниматель П.Швельо подчеркнули, что благодаря решительным мерам в ходе январских событий, Казахстан сумел сохранить доверие зарубежных партнеров, обеспечив инвестиционную привлекательность и рост внешнеторгового оборота. Отмечено, что в 2021 г. объем взаимной торговли между двумя странами возрос более чем в два раза и превысил 680 млн. долларов США, став наивысшим показателем в тридцатилетней истории дипломатических отношений.

В заключение встречи Посол вручил членам неформального клуба друзей Казахстана юбилейные медали «30-летие Независимости РК» за вклад в укрепление дружбы и двустороннего сотрудничества.