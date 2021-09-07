В загранучреждениях Казахстана можно будет получить ЭЦП

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В рамках пилотного проекта граждане Казахстана могут получить электронную цифровую подпись в посольствах и консульствах страны за рубежом, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт МИД РК.

На сегодня пилотный проект действует в 10 дипломатических представительствах, находящихся в городах Абу-Даби, Бишкек, Вашингтон, Москва, Нью-Йорк, Прага, Санкт-Петербург, Сеул, Стамбул и Франкфурт-на-Майне.

Цель проекта – предоставить соотечественникам, постоянно или временно пребывающим за пределами страны, доступ ко всем автоматизированным услугам портала «электронного правительства» www.egov.kz, в том числе к электронным услугам Министерства иностранных дел.

Перед посещением загранучреждения гражданам необходимо предварительно подать заявку на получение «ЭЦП для физических лиц» на портале Национального удостоверяющего центра Республики Казахстан www.pki.gov.kz. Для этого потребуется установить программу NCALayer, ввести свой ИИН и заполнить соответствующие поля.

При наличии документа, удостоверяющего личность, и заявления, сформированного после подачи заявки, содержащее уникальный номер и подпись заявителя, консульское должностное лицо подтвердит заявку на выпуск ключей ЭЦП в информационной системе. Далее заявителю необходимо будет только активировать выпущенные сертификаты (ЭЦП) на вышеуказанном портале www.pki.gov.kz.

Напоминаем, что получить ЭЦП можно и в удалённом формате (без посещения) при наличии регистрации номера телефона в Базе мобильных граждан Казахстана.