В южных регионах используется 97% всей поливной воды – Минэкологии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Вице-министр экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан Серик Кожаниязов озвучил основные проблемы водной отрасли Казахстана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Основными проблемами водной отрасли республики являются: большая зависимость от трансграничных стоков южных регионов страны, где сконцентрированы около 80% всех орошаемых площадей и используется 97 % всей поливной воды, большая изношенность водохозяйственной инфраструктуры и слабая автоматизация и цифровизация процессов распределения и учета воды. Вследствие чего, около 40% поливной воды теряется при транспортировке, низкая эффективность использования воды из-за отсутствия действенных механизмов водосбережения и рационального использования водных ресурсов, слабый контроль за рациональным использованием и охраной водных ресурсов», - пояснил Серик Кожаниязов на брифинге в СЦК.

По словам вице-министра, к основным проблемам водной отрасли также относятся отсутствие научного сопровождения и высококвалифицированных кадров, что не позволяет принимать действенные меры по улучшению ситуации.

Спикер отметил, что решение данных проблем начато в рамках принятого Национального проекта «Жасыл Қазақстан».