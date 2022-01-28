В южных регионах используется 97% всей поливной воды – Минэкологии
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Вице-министр экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан Серик Кожаниязов озвучил основные проблемы водной отрасли Казахстана, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Основными проблемами водной отрасли республики являются: большая зависимость от трансграничных стоков южных регионов страны, где сконцентрированы около 80% всех орошаемых площадей и используется 97 % всей поливной воды, большая изношенность водохозяйственной инфраструктуры и слабая автоматизация и цифровизация процессов распределения и учета воды. Вследствие чего, около 40% поливной воды теряется при транспортировке, низкая эффективность использования воды из-за отсутствия действенных механизмов водосбережения и рационального использования водных ресурсов, слабый контроль за рациональным использованием и охраной водных ресурсов», - пояснил Серик Кожаниязов на брифинге в СЦК.
По словам вице-министра, к основным проблемам водной отрасли также относятся отсутствие научного сопровождения и высококвалифицированных кадров, что не позволяет принимать действенные меры по улучшению ситуации.
Спикер отметил, что решение данных проблем начато в рамках принятого Национального проекта «Жасыл Қазақстан».
- Узбекистан пересмотрел емкость водохранилища «Сардоба» - Минэкологии РК
- Минэкологии предложило реорганизовать «Казводхоз» в акционерное общество
- Об увеличении финансирования природоохранных пропусков в канале Сатпаева высказались в Минэкологии РК
- Компания «Жамбыл су» оштрафована почти на пять млн тенге
- 48 школ построят в Атырауской области
- Сериккали Брекешев: Взимание утильсбора на кабельно-проводниковую продукцию перенесено до января 2023 года
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана