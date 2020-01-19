В южных районах Синьцзяна произошел ряд землетрясений

ПЕКИН. КАЗИНФОРМ – В южном регионе Синьцзян-Уйгурского автономного района (СУАР) КНР произошло землетрясение магнитудой 6.4, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Китайский центр сейсмологических сетей (CENC).

По сообщению CENC, подземные толчки были зафиксированы 19 января этого года в 21:27 часов по пекинскому времени. Эпицентр располагался в уезде Пайзават (Цзяши) округа Кашгар СУАР с координатами (39,83 градуса северной широты, 77,21 градуса восточной долготы). Очаг залегал на глубине 16 км.

Информации о возможных жертвах и разрушениях не поступало.

Повторные сейсмические толчки после вышеуказанного сильного землетрясения в воскресенье зафиксированы в соседней с округом Кашгар Кызылсу-Кыргызской автономной области СУАР. Магнитуда афтершоков составила от 3,2 до 5,2. Последний толчок произошел в 22:23 часов по пекинскому времени вблизи административного центра Кызылсу-Кыргызской автономной области – города Атуш (население более 300 тыс. человек). Эпицентр располагался с координатами (39,89 градуса северной широты, 77,46 градуса восточной долготы). Очаг залегал на глубине 14 км.

Подземные толчки ещё фиксируются.

Ранее сообщалось, что алматинцы вновь почувствовали землетрясение. Первое произошло 17 января.

Сетью сейсмических станций ГУ «СОМЭ КН МОН РК» 19 января 2020 года в 19 часов 27 минут 57 секунд алматинского времени (19 января 2020 года в 13 часов 27 минут 57 секунд по Гринвичу) зарегистрировано землетрясение. Его эпицентр расположен в 370 км на юг от Алматы на территории Китая.