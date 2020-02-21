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В Южной Корее зарегистрировано 52 новых случая заражения коронавирусом
СЕУЛ. КАЗИНФОРМ – В Южной Корее было зарегистрировано 52 новых случая заражения коронавирусом. Таким образом, общее число инфицированных в стране достигло 156 человек, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на YONHAP NEWS AGENCY.
Большинство новых случаев заражения наблюдаются у людей, посещавших церковные службы в юго-восточном городе Тэгу. И з 52 новых зараженных 41 человека из Тэгу, что в 300 километрах к юго-востоку от Сеула, и из соседней провинции Северный Кёнсан. Еще три случая были зарегистрированы в Сеуле, говорится в заявлении Корейского центра по контролю и профилактике заболеваний (KCDC).
Вспышка инфекции в этих двух городах, где пути заражения не сразу прослеживаются, побудили чиновников здравоохранения объявить, что COVID-19 начал распространяться локально.
После скачка числа инфицированных людей и первом смертельном случае от коронавируса, правительство решило объявить города Тэгу и Чхондо «зонами особого управления».
Общее количество подтвержденных случаев в Тэгу и соседней провинции Северный Кёнсан составило 111, а число случаев заражения вирусом, связанных с церковными служениями в Тэгу, достигло 82.
На начало пятницы, протестированных на наличие вируса и находящихся на карантине, составило 2707 человек, в четверг эта цифра равнялась 1860.
Отмечается, с 3 января Южная Корея провела обследование 14 816 человек на наличие COVID-19, при этом 11 953 человек показали отрицательный результат, а 16 пациентов были выписаны из карантина после полного выздоровления.
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