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В Южной Корее задержали тещу президента

Редактор:  
Гульсара Кенбаева
22 Июля 2023, 19:01
В Южной Корее задержали тещу президента

АНКАРА. АНАДОЛУ-КАЗИНФОРМ - Женщина заявила в суде о своей невиновности и потеряла сознание после отклонения апелляции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Анадолу.

Правоохранительные органы Республики Корея задержали тещу президента страны Юн Сок Ёля - Чхве Ын Сун - за подделку банковского документа о балансе на счете, сообщило агентство Yonhap.

Суд отклонил ее апелляцию на вынесенный в 2021 году приговор о лишении свободы сроком на один год. Тогда 76-летня Чхве Ын Сун не была арестована.

Чхве Ын Сун обвиняют в подделке справки о внесении на счет 34,7 млрд вон (около 27 млн долларов), которые она затем использовала для покупки участков земли в городе Соннам к югу от Сеула в 2013 году.

Теща президента Республики Корея ранее уже проходила по делу о мошенничестве при получении в 2015 году пособий по государственному медицинскому страхованию на сумму около 1,7 млн долларов после того, как она открыла учреждение по уходу за пожилыми без необходимой для этого медицинской лицензии.


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