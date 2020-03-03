В Южной Корее выявлены 600 новых случаев заражения коронавирусом

СЕУЛ. РЕНХАП – КАЗИНФОРМ - 600 новых случаев заражения коронавирусом выявлены во вторник в Южной Корее, в результате чего общее число заболевших в стране достигло 4 812, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Yonhap.

Вирус, возникший в Китае в конце прошлого года, уже унес жизни 28 человек в Южной Корее.

Около 60% подтвержденных случаев в стране связаны с членами религиозной секты Синчхонджи (Shincheonji) в городе Тэгу. Тэгу является четвёртым по величине городом Южной Кореи с населением около 2,5 миллиона людей.

По данным министерства юстиции, несколько членов это религиозной секты посетили на прошлой неделе город Ухань в Китае - эпицентр вспышки коронавируса.

По данным Корейского центра по контролю и профилактике заболеваний, из числа новых случаев заражения 519 выявлены в Тэгу, в 300 километрах к юго-востоку от Сеула, и 61 - в соседней провинции Северный Кёнсандо.

В Сеуле также зарегистрированы семь новых случаев заболевания коронавирусом.

23 февраля в стране повысили степень опасности вируса до «красного», самого высокого уровня в стране. Органы здравоохранения сосредоточили усилия на том, чтобы остановить распространение вируса в Тэгу, эпицентре вспышки вируса, и в провинции Северный Кёнсандо.

Южнокорейские эксперты считают, что число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в стране увеличится в ближайшие дни. Органы здравоохранения приступили к обследованию более 210 000 членов Церкви Иисуса Синчхонджи (Shincheonji Church of Jesus) в Тэгу.

Как сообщалось ранее, казахстанцев в Южной Корее просят встать на консульский учет из-за коронавируса.