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В Южной Корее выявлено 518 новых случаев заражения коронавирусом

6 Марта 2020 09:26
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В Южной Корее выявлено 518 новых случаев заражения коронавирусом

СЕУЛ. РЕНХАП – КАЗИНФОРМ - В пятницу Южная Корея сообщила о 518 новых случаях заражения коронавирусом, в результате чего общее число заболевших в стране достигло 6284. Большинство новых случаев заражения выявлено в юго-восточном городе Тэгу, эпицентре вспышки вируса, и в провинции Северный Кёнсандо, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство Yonhap.

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Согласно данным Корейского центра по контролю и профилактике заболеваний, 42 человека, в основном пожилые пациенты с хроническими заболеваниями, скончались в Южной Корее от респираторного вируса, который появился в Китае в конце прошлого года.

Около 60 процентов подтвержденных случаев связаны с филиалом религиозной секты Синчхонджи (Shincheonji) в Тэгу, четвертом по величине городе страны с населением 2,5 миллиона человек.

Власти обеспокоены высоким уровнем распространения вируса в городе. Медицинские учреждения начали обследование рядовых граждан в Тэгу.

По данным Корейского центра по контролю и профилактике заболеваний, из 518 новых случаев, выявленных в четверг, 367 зарегистрированы в Тэгу и 123 - в соседней провинции Северный Кёнсандо.

В Сеуле также сообщили о двух новых случаях заболевания.

По последним данным, 100 стран и территорий планировали усилить или ввести ограничения на въезд или ужесточить карантинный режим для жителей Южной Кореи из-за опасений распространения коронавируса.


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Ключевые слова: Корея, Пневмония в Китае,
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