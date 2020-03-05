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В Южной Корее выявлено 438 новых случаев заражения коронавирусом

5 Марта 2020 09:00
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В Южной Корее выявлено 438 новых случаев заражения коронавирусом

СЕУЛ. РЕНХАП – КАЗИНФОРМ - Южная Корея сообщила о 438 новых случаях заражения коронавирусом, в результате чего общее число инфицированных в стране достигло 5766. Большинство новых случаев заражения выявлено в юго-восточном городе Тэгу, эпицентре вспышки вируса, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство Yonhap.

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Согласно данным Корейского центра по контролю и профилактике заболеваний, 35 человек, в основном пожилые пациенты с хроническими заболеваниями, скончались в Южной Корее от респираторного вируса, который появился в Китае в конце прошлого года.

Около 60 процентов подтвержденных случаев связаны с филиалом религиозной секты Синчхонджи (Shincheonji) в Тэгу, четвертом по величине городе страны с населением 2,5 миллиона человек.

По данным Корейского центра по контролю и профилактике заболеваний, из 438 новых случаев, выявленных в среду, 320 зарегистрированы в Тэгу и 87 - в соседней провинции Северный Кёнсандо, двух эпицентрах вспышки вируса.

В Сеуле также сообщили о четырех новых случаях заболевания.

Министерство иностранных дел страны сообщило, что в четверг 96 стран и территорий вводят ограничения на въезд или ужесточают карантинный режим для жителей Южной Кореи из-за опасений распространения коронавируса, передает Yonhap.


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Ключевые слова: Корея, Пневмония в Китае,
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