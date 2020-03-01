В Южной Корее выявлено 376 новых случаев заражения, общее число превысило 3500

СЕУЛ. КАЗИНФОРМ - В Южной Корее выявлено 376 новых случаев заражения, в результате чего общее число инфицированных по стране достигло 3526, Казинформ передаёт со ссылкой на Yonhap.

Вирус унес жизни 17 человек.

Согласно данным Корейского центра по контролю и профилактике заболеваний, из 376 новых случаев 333 зарегистрированы в городе Тэгу, в 300 километрах к юго-востоку от Сеула, и 26 - в соседней провинции Северный Кёнсандо.

Другие крупные провинции и города также сообщили о нескольких случаях заражения. В Сеуле выявлено пять новых случаев. Вирус также был диагностирован у одного из жителей Пусана, второго по величине города Южной Кореи.

Более 87 процентов от общего числа зарегистрированных случаев вирусной инфекции в стране в приходится на город Тэгу и провинцию Северная Кёнсандо.

Число подтвержденных случаев заболевания в Южной Корее в ближайшие дни может возрасти, поскольку органы здравоохранения приступили к обследованию более 210 000 членов Церкви Иисуса Синчхонджи (Shincheonji Church of Jesus).

Органы здравоохранения подозревают, что более половины случаев заражения вирусом в стране связаны с Синчхонджи (Shincheonji), местной религиозной сектой.

По данным на утро воскресенья, 32 422 человек в Южной Корее проходят обследование. Результаты анализов в общей сложности 61 037 человек дали отрицательный результат.

Число излечившихся пациентов достигло 30.

Южная Корея подтвердила первый случай коронавируса 20 января, когда результаты анализов гражданки Китая прибывшей из Ухани, эпицентра вирусной вспышки, дали положительный результат на вирус.

Как сообщалось ранее, с первого марта из-за коронавируса Казахстан сократит число авиарейсов в Южную Корею.







