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В Южной Корее пьяный водитель врезался в группу спортсменов, есть жертвы

Автор:  
Татьяна Кудренок
9 Июля 2020, 14:37
В Южной Корее пьяный водитель врезался в группу спортсменов, есть жертвы

СЕУЛ. YONHAP-КАЗИНФОРМ – В результате ужасного дорожного инцидент неподалеку от Сеула сегодня утром погибли три человека, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Yonhap.

По данным южно-корейского агентства, инцидент произошел в Ичхоне, примерно в 50 километрах к юго-востоку от Сеула. Пьяный водитель врезался в группу бегущих по обочине людей, в результате чего трое из них серьезно пострадали. По словам местной полиции, все трое скончались по дороге в больницу.

Жертвы оказались участниками «Ультра-марафона Кореи-2020». На момент инцидента у всех трех к спинам были прикреплены специальные люминесцентные полоски, чтобы проезжающие водители могли видеть их издалека.

Полиция подтвердила, что содержание алкоголя в крови 30-летнего виновника аварии превысило допустимый уровень, что достаточно для отзыва его водительских прав. Водитель утверждает, что не видел бегунов.

Полиция планирует провести дальнейшее расследование по этому делу.


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