Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Соотечественники

В Южной Корее наградили казахстанца, спасшего людей во время пожара

Автор:  
Серик Сабеков
5 Августа 2020, 12:23
В Южной Корее наградили казахстанца, спасшего людей во время пожара

НУР-СУЛТАН. YONHAP-КАЗИНФОРМ – Казахстанца Алиакбара Юлдашева наградили за спасение людей при пожаре в Корее, передает корреспондент МИА «Казинформ» ссылкой на Yonhap.

«Алиакбар Юлдашев из Казахстана получил грамоту, выданную Министром здравоохранения Республики Корея в знак признания его героического поступка. Грамоту вручил Ким Джин-ха, глава уезда Янъян провинции Канвондо, в 215 километрах от Сеула, 4 августа 2020 года. Несмотря на то, что Алиакбар находился в стране нелегально, он попытался спасти местных жителей из пожара в ночь на 29 марта и получил ожог», - отмечено в сообщении.

В информации уточняется, что решение о награждении Алиакбара грамотой было принято министерством на встрече 24 июля.

Благодаря этой награде Али может получить государственную компенсацию и право на постоянное место жительства в этой стране.

Ранее сообщалось , что Али приехал в уездный курортный городок Ян Ян в конце 2017 года вместе с семьей на работу. В родном Туркестане занимался евроремонтом и чинил автомобили. Но заказов было мало, поэтому решил заработать в Корее. Снимал комнату. 23 марта в 11 ночи он почувствовал запах дыма. Оказалось, горела комната на этаже, где жил Али. Пожар начался на втором этаже. Внутри кричала женщина. Али услышал крики, но не смог открыть дверь, поэтому он вышел на улицу и сначала по газовым трубам, а затем по телевизионному кабелю пробрался внутрь. Спасти женщину не удалось. Она скончалась в больнице. Но Али разбудил соседей, они благополучно покинули свои комнаты и спаслись.


Соотечественники   Корея  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Сильные дожди идут в СКО
Сильные дожди идут в СКО
Заморозки прогнозируют в СКО
Заморозки прогнозируют в СКО
Юрий Ильин допрошен по делу о пожарах в области Абай
Юрий Ильин допрошен по делу о пожарах в области Абай
Тимур Бекмамбетов обратился к акимам областей
Тимур Бекмамбетов обратился к акимам областей
Новые автобусы, светофоры и весы для большегрузов: власти Астаны просят у депутатов 46 миллиардов тенге
Новые автобусы, светофоры и весы для большегрузов: власти Астаны просят у депутатов 46 миллиардов тенге
Касым-Жомарт Токаев встретил Президента Германии Франк-Вальтер Штайнмайера в Акорде
Касым-Жомарт Токаев встретил Президента Германии Франк-Вальтер Штайнмайера в Акорде
153 миллиона тенге на пожарное депо в массиве Ильинка просят власти Астаны
153 миллиона тенге на пожарное депо в массиве Ильинка просят власти Астаны
Казахстан намерен увеличить поставки нефти в Германию
Казахстан намерен увеличить поставки нефти в Германию
За что штрафуют отдыхающих людей в Акмолинской области
За что штрафуют отдыхающих людей в Акмолинской области