В Южной Корее наградили казахстанца, спасшего людей во время пожара

НУР-СУЛТАН. YONHAP-КАЗИНФОРМ – Казахстанца Алиакбара Юлдашева наградили за спасение людей при пожаре в Корее, передает корреспондент МИА «Казинформ» ссылкой на Yonhap.

«Алиакбар Юлдашев из Казахстана получил грамоту, выданную Министром здравоохранения Республики Корея в знак признания его героического поступка. Грамоту вручил Ким Джин-ха, глава уезда Янъян провинции Канвондо, в 215 километрах от Сеула, 4 августа 2020 года. Несмотря на то, что Алиакбар находился в стране нелегально, он попытался спасти местных жителей из пожара в ночь на 29 марта и получил ожог», - отмечено в сообщении.

В информации уточняется, что решение о награждении Алиакбара грамотой было принято министерством на встрече 24 июля.

Благодаря этой награде Али может получить государственную компенсацию и право на постоянное место жительства в этой стране.

Ранее сообщалось , что Али приехал в уездный курортный городок Ян Ян в конце 2017 года вместе с семьей на работу. В родном Туркестане занимался евроремонтом и чинил автомобили. Но заказов было мало, поэтому решил заработать в Корее. Снимал комнату. 23 марта в 11 ночи он почувствовал запах дыма. Оказалось, горела комната на этаже, где жил Али. Пожар начался на втором этаже. Внутри кричала женщина. Али услышал крики, но не смог открыть дверь, поэтому он вышел на улицу и сначала по газовым трубам, а затем по телевизионному кабелю пробрался внутрь. Спасти женщину не удалось. Она скончалась в больнице. Но Али разбудил соседей, они благополучно покинули свои комнаты и спаслись.