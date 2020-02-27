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В Южной Корее более чем 300 новых случаев заражения коронавирусом за день
СЕУЛ. Yonhap - КАЗИНФОРМ - Южная Корея сообщила о более чем 300 новых случаях заражения коронавирусом за один день, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Yonhap.
По данным южнокорейского агентства, в четверг был зафиксирован скачок в количестве случаев заражения - 334 новых случая, в результате чего общее число инфицированных в стране достигло 1 595 человек.
На сегодня в Южной Корее жертвами быстро распространяющегося вируса стали уже 12 человек.
Более половины новых случаев заражение коронавирусом были зарегистрированы в городе Тэгу на юго-востоке страны. Из 334 новых случаев, 307 зафиксированы в Тэгу, в 300 км к юго-востоку от Сеула, еще четыре случая - в соседней провинции Северный Кёнсан.
По данным Корейского центра по контролю и профилактике заболеваний (KCDC), другие крупные провинции и города Южной Кореи также сообщили о нескольких случаях заражения, в Сеуле зафиксированы еще шесть случаев.
Южнокорейские эксперты считают, что число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в стране увеличится в ближайшие дни.
В среду Южная Корея сообщала о 169 новых случаях заражения коронавирусом.
В свою очередь, с первого марта из-за коронавируса Казахстан сократит число авиарейсов в Южную Корею.
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