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В Южной Корее более чем 300 новых случаев заражения коронавирусом за день

27 Февраля 2020 08:08
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В Южной Корее более чем 300 новых случаев заражения коронавирусом за день

СЕУЛ. Yonhap - КАЗИНФОРМ - Южная Корея сообщила о более чем 300 новых случаях заражения коронавирусом за один день, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Yonhap.

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По данным южнокорейского агентства, в четверг был зафиксирован скачок в количестве случаев заражения - 334 новых случая, в результате чего общее число инфицированных в стране достигло 1 595 человек.

На сегодня в Южной Корее жертвами быстро распространяющегося вируса стали уже 12 человек.

Более половины новых случаев заражение коронавирусом были зарегистрированы в городе Тэгу на юго-востоке страны. Из 334 новых случаев, 307 зафиксированы в Тэгу, в 300 км к юго-востоку от Сеула, еще четыре случая - в соседней провинции Северный Кёнсан.

По данным Корейского центра по контролю и профилактике заболеваний (KCDC), другие крупные провинции и города Южной Кореи также сообщили о нескольких случаях заражения, в Сеуле зафиксированы еще шесть случаев.

Южнокорейские эксперты считают, что число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в стране увеличится в ближайшие дни.

В среду Южная Корея сообщала о 169 новых случаях заражения коронавирусом.

В свою очередь, с первого марта из-за коронавируса Казахстан сократит число авиарейсов в Южную Корею.


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Ключевые слова: Происшествия, Здравоохранение, Корея, Пневмония в Китае,
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