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В Южной Африке зафиксирован первый случай коронавируса

5 Марта 2020 20:22
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В Южной Африке зафиксирован первый случай коронавируса

КЕЙПТАУН. КАЗИНФОРМ – В Южной Африке зафиксирован первый случай коронавируса, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на BBC News.

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Новый вирус был обнаружен у 38-летнего мужчины, который посетил Италию с супругой.

Таким образом, общее количество случаев заражения коронавирусом на африканском континенте достигло 27. Больше всего случаев заражения в Алжире - 17 случаев, затем идет Сенегал, где были зафиксированы 4 случая заражением коронавирусом.

По словам министра здравоохранения Южной Африки Цвели Мхизе, южноафриканская пара, у которой двое детей, была частью группы из 10 человек, которые вернулись из Италии 1 марта. Инфицированный мужчина и доктор, который его осматривал, находятся в самоизоляции, добавил министр.

По словам министра Мхизе, в восточную провинцию Квазулу-Натал была направлена специальная группа, которая определит всех тех, кто мог находиться в контакте с инфицированным и врачом.

Есть опасения, что в Южной Африке, в эпицентре крупнейшей в мире эпидемии ВИЧ, иммунная система миллионов людей уже ослаблена, что делает их потенциально более уязвимыми к этому новому вирусу.

BBC News также сообщает, что два других южноафриканца, которые были госпитализированы в Японии с коронавирусом, выздоровели и скоро вернутся домой. Они были госпитализированы после того, как сошли на берег с круизного лайнера Diamond Princess, на котором работали.

Напомним, люди на борту судна впервые были помещены на карантин в январе, когда у пассажира, высадившегося в Гонконге, обнаружили коронавирус.

Правительство Южной Африки также заявило, что планирует вернуть своих граждан из города Ухань в Китае.

«В общей сложности 184 южноафриканца заявили о своем желании вернуться из Китая», - говорится в заявлении правительства.


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Ключевые слова: Африка, Пневмония в Китае,
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