В Южном Судане 89 человек умерли от неизвестной болезни
ПРЕТОРИЯ. КАЗИНФОРМ - По меньшей мере 89 человек умерли в последние несколько недель от неизвестной болезни на востоке Южного Судана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.
По данным южноафриканской радиостанции SABC, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) уже направила в штат Джонглей, который стал эпицентром заболевания, целевую группу для экстренных исследований.
Работающие в Южном Судане международные организации сообщили о как минимум 89 погибших. В свою очередь местные власти передают о множестве умерших от болезни, природу которой пока не удается установить. Большинство заболевших проживают в областях, подвергшихся в 2021 году крупнейшему за последние 60 лет наводнению. Первоначальные предположения о том, что речь может идти о холере, не подтвердились в ходе проверок.Фото: © AP Photo/Ben Curtis
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