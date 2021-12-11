В ЮАР в регионе - эпицентре распространения омикрон-штамма падает заболеваемость

ПРЕТОРИЯ. КАЗИНФОРМ - Число новых случаев заражения коронавирусом в ЮАР за последние сутки составило 19 018 по сравнению с 22 391 накануне, что стало во многом результатом снижения заболеваемости в столичной провинции Гаутенг, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

Как сообщил в субботу местный телеканал eNCA со ссылкой на данные Национального института инфекционных заболеваний, Гаутенг продолжает оставаться эпицентром распространения омикрон-штамма, однако темпы прироста числа больных снизились. За минувшие сутки в этой провинции ЮАР, на территории которой находятся столица Претория и мегаполис Йоханнесбург, было выявлено 9 250 инфицированных коронавирусом по сравнению с 11 791 накануне.

В больницы ЮАР с диагнозом COVID-19 были помещены 507 человек по сравнению с 453 днем ранее. Общее число госпитализированных в связи с коронавирусом достигло 5 344. Число летальных исходов за последние 24 часа составило 20 по сравнению с 22 сутки назад. Количество больных, у которых коронавирус находится в активной фазе, составляет 143 534.

За прошедшие сутки были сделаны 83 515 ПЦР-тестов, доля положительных результатов достигла 22,8%.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 26 ноября обозначила штамм коронавируса В.1.1.529, обнаруженный на юге Африки, греческой буквой «омикрон». В заявлении ВОЗ говорилось, что у этой разновидности «имеется большое число мутаций, ряд которых вызывает обеспокоенность». Мировым эпицентром распространения омикрон-штамма является юг Африки. Наибольшее число инфицированных им выявлено в ЮАР. Новый штамм обнаружен в 57 странах. При этом пока не зафиксировано ни одного случая смерти среди заразившихся омикрон-штаммом.