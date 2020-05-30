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вчера 23:19
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вчера 22:31
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В YouTube стартовал глобальный кинофестиваль We Are One
НЬЮ-ЙОРК. КАЗИНФОРМ - Международный кинофестиваль We Are One («Мы едины») стартовал в пятницу на YouTube при участии нью-йоркского фестиваля «Трайбека», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на euronews.
По информации на официальном сайте «Трайбеки», в течение ближайших 10 дней на глобальном онлайн-кинофоруме фильмы покажет 21 крупнейший фестиваль мира, включая Каннский, Берлинский, Лондонский, Венецианский, Токийский и «Сандэнс».
Решение о создании единого международного фестиваля было принято в связи с пандемией коронавируса, из-за которой большинство национальных фестивалей были отменены или перенесены на более поздние сроки.
В рамках кинофестиваля We Are One будут показаны более 100 фильмов из 35 стран мира, в том числе 13 мировых премьер, 31 онлайн-премьера, 23 игровых полнометражных и 57 игровых короткометражных фильмов, а также документальные картины, архивные ленты и многое другое. При этом зрители смогут не только бесплатно увидеть фильмы, но и послушать выступления именитых режиссеров, дискуссии с участием ведущих специалистов мирового кинорынка, насладиться красочными шоу и презентациями, которые обычно сопровождают многие кинофестивали.
Среди ожидаемых громких показов - документальный фильм об известном в 80-х и 90-х годах прошлого века уличном фотографе Ricky Powell: The Individualist («Рикки Пауэлл: индивидуалист»), а также документальный сериал о баллотирующихся на пост президента США женщинах - представительницах меньшинств And She Could Be Next («И она может быть следующей»). Среди игровых лент можно будет увидеть призера мумбайского фестиваля - индийскую драму о профессиональных отпугивателях обезьян Eeb Allay Ooo! режиссера Пратика Ваца, а также израильский психологический триллер Сигала Авина Losing Alice («Потерять Алису»).
Соучредитель фестиваля «Трайбека» голливудский актер Роберт Де Ниро, выступая на онлайн-встрече представителей кинофорума We Are One, заметил, что нынешнее время пандемии очень похоже на научно-фантастический фильм. «Но я уверен: в конце концов мы пройдем через это и победим», - сказал актер.
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