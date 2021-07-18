НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Японию прибыла первая часть олимпийской делегации. Перелёт от Нур-Султана до Токио длился 7 часов 15 минут, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

В соответствии с процедурами все 128 членов делегации сдали ПЦР-тесты на коронавирусную инфекцию. У всех казахстанцев результат теста отрицательный.

Все процедуры в аэропорту заняли у команды не менее 4 часов.

«Соблюден весь регламент, установленный организаторами, в соответствии с правилами спортсмены за последние четверо суток сдали пять тестов на коронавирусную инфекцию, они заселены в Олимпийскую деревню и отдыхают. В ближайшее время начнут тренировки по графику», – сообщил шеф Миссии Казахстана на Олимпиаде Елсияр Канагатов.

17 июля в Токио ясная погода, температура воздуха до 32 градусов, влажность 52%.

С 18 июля спортсмены приступают к тренировкам и будут адаптироваться к влажному жаркому климату под наблюдением врачей.

18 июля ожидается прибытие в Олимпийскую деревню команд по спортивной гимнастике и академической гребле.

Первыми, 23 июля, на Играх выступят в квалификационных соревнованиях трое казахстанских лучников – Санжар Мусаев, Ильфат Абдуллин, Денис Ганькин и Владислав Яковлев в предварительном заплыве в академической гребле.



