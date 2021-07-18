В Японию прибыла первая часть олимпийской делегации
В соответствии с процедурами все 128 членов делегации сдали ПЦР-тесты на коронавирусную инфекцию. У всех казахстанцев результат теста отрицательный.
Все процедуры в аэропорту заняли у команды не менее 4 часов.
«Соблюден весь регламент, установленный организаторами, в соответствии с правилами спортсмены за последние четверо суток сдали пять тестов на коронавирусную инфекцию, они заселены в Олимпийскую деревню и отдыхают. В ближайшее время начнут тренировки по графику», – сообщил шеф Миссии Казахстана на Олимпиаде Елсияр Канагатов.
17 июля в Токио ясная погода, температура воздуха до 32 градусов, влажность 52%.
С 18 июля спортсмены приступают к тренировкам и будут адаптироваться к влажному жаркому климату под наблюдением врачей.
18 июля ожидается прибытие в Олимпийскую деревню команд по спортивной гимнастике и академической гребле.
Первыми, 23 июля, на Играх выступят в квалификационных соревнованиях трое казахстанских лучников – Санжар Мусаев, Ильфат Абдуллин, Денис Ганькин и Владислав Яковлев в предварительном заплыве в академической гребле.