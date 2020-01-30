В Японии заболели трое граждан, прибывших из Уханя

ТОКИО. КАЗИНФОРМ - Министерство здравоохранения Японии заявило, что анализы трех граждан Японии, вернувшихся из Ухани на рейсе, зафрахтованном правительством, дали положительные результаты на новый коронавирус. Об этом передает национальное информационное агентство Kyodo.

206 человек прибыли в Токио в среду из города Ухань - эпицентра смертельной вспышки вируса, вызывающего пневмонию. Еще 210 японцев были доставлены домой в четверг вторым рейсом, зафрахтованным правительством. По данным Минздрава страны, у некоторых из них были симптомы, такие как кашель.

В первой группе все, кроме двух человек, согласились на проведение теста на наличие вируса.

Правительство рассматривает возможность отправки третьего рейса для еще примерно 200 японских граждан, которые намерены вернуться домой из Уханя.

Власти Японии намерены изолировать прибывших из КНР и использовать для них общественные здания в качестве временного жилья. Государство находится в состоянии повышенной готовности, чтобы предотвратить распространение вируса передаваемого от человека к человеку.

На этой неделе в Японии водитель туристического автобуса и гид, заразились вирусом, не посещая Китай, что может быть первым случаем передачи вируса от человека к человеку в стране Восходящего солнца.

Отмечается, сегодня Всемирная организация здравоохранения повторно созывает экстренное заседание в связи со вспышкой коронавируса в КНР. Об этом говорится в заявлении ВОЗ. Члены комитет должен определить, является ли новая вспышка чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения, вызывающей международную озабоченность.

Согласно отчету Всемирной организации здравоохранения, по данным на среду, кроме Китая и Японии, случаи заражения были подтверждены в 14 странах, включая Таиланд, Австралию, Сингапур и Соединенные Штаты.







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