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В Японии за неделю собрали 3,3 млн долларов на восстановление сгоревшего замка
ТОКИО. КАЗИНФОРМ - Правительство Японии обсуждает вопрос реставрации Замка Сюри в префектуре Окинава, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на NHK WORLD-JAPAN.
Основные структуры исторического объекта города Наха были разрушены в результате крупного пожара, который произошел на прошлой неделе.
В среду Премьер-Министр Синдзо Абэ поручил профильным министерствам создать рабочую группу по восстановлению замка и получить необходимые финансовые ресурсы.
Кабинет министров заявляет, что восстановление главного зала замка и других структур в 1992 году обошлось в 7,3 млрд иен, а сегодня это будет стоить около 67 млн долларов. В то же время министры отмечают изменения цен за этот период. Методы строительства еще не определены, в связи с чем полная стоимость предстоящих реставрационных работ неизвестна.
Правительство также сталкивается с проблемой поставки соответствующей древесины.
Для строительства главного зала использовался кипарис, выращенный на Тайване. В настоящее время действует запрет на использование этих деревьев.
Найти мастеров с необходимыми навыками также, вероятно, будет нелегко.
Правительство примет во внимание пожелания префектуры Окинава, администрация которой планирует составить план реконструкции замка к 2022 году. Именно тогда префектура отмечает 50-летие возвращения Окинавы в состав Японии.
Правительство планирует создать группу старших должностных лиц из соответствующих министерств и ведомств, чтобы решить вопрос восстановления замка.
Тем временем поступают пожертвования от жителей Японии для реставрации достопримечательности.
Около 27 тыс. человек пожертвовали в общей сложности 370 млн иен, или примерно 3,3 млн долларов (данные на среду), в рамках краудфандинговой кампании, организованной городом Наха.
Эта сумма значительно превысила первоначальную цель по сбору 100 млн иен или около 920 тыс. долларов.
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