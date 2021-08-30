В Японии выяснили происхождение инородных частиц в вакцине Moderna

ТОКИО. ТАСС - КАЗИНФОРМ - Инородные вещества, которые ранее были обнаружены в южной японской префектуре Окинава в вакцине от коронавируса производства американской компании Moderna, являются фрагментами резиновых крышек от ампул. Об этом сообщило в воскресенье Министерство здравоохранения, труда и благосостояния Японии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

Отмечается, что после проведенной проверки в образцах препарата из указанной партии не было зафиксировано никаких примесей, которые могли бы повлиять на его качество. Вместе с тем, инородные вещества черного цвета, обнаруженные в пяти ампулах и шприцах, оказались фрагментами резиновых крышек, которые закрывают ампулы. Они могли отколоться в результате неправильного прокалывания крышки шприцем. Делать это, согласно рекомендациям ведомства, необходимо под прямым углом.

В Минздраве считают, что признавать партию бракованной не следует, и вакцинацию на Окинаве можно продолжить.

На этой неделе власти Японии объявили о приостановке использования около 1,63 млн доз вакцины Moderna из трех партий, произведенных на территории Испании. Размер неизвестных частиц, обнаруженных в них, достигает нескольких миллиметров. Агентство Kyodo сообщало, что неизвестные компоненты могут быть частицами металла, поскольку они реагируют на магниты. На момент обнародования заявления Минздрава местные власти уже ввели жителям Японии порядка 170 тысяч доз вакцины из бракованных партий.

В субботу также стало известно о двух случаях смерти среди жителей Японии, получивших дозы препарата из партий, где были обнаружены инородные вещества. Умершие - мужчины 38 и 30 лет, у которых ранее не было выявлено хронических заболеваний и аллергических реакций. Они были привиты второй дозой вакцины 15 и 22 августа соответственно. На следующий день после вакцинации у обоих поднялась температура. Спустя три дня после прививки оба умерли по неустановленным причинам.

В Японии помимо препарата компании Moderna применяются вакцины британско-шведской фирмы AstraZeneca и американо-германского консорциума компаний Pfizer и BioNTech. На данный момент в стране первую дозу вакцины получили 69,2 млн человек (54,5% населения), а две дозы - 55,2 (43,5%).