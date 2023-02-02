В Японии впервые за 20 лет зафиксирован резкий рост преступности

ТОКИО. КАЗИНФОРМ – В Японии впервые за 20 лет зафиксирован резкий рост числа преступлений, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Kyodo.

По данным японской полиции, опубликованным в четверг, такой всплеск в криминогенной обстановке в стране в 2022 году можно объяснить отчасти ростом уличной преступности после ослабления ограничений, связанных с коронавирусом.

В целом в прошлом году в Японии было совершено 601 389 преступлений, что на 5,9 процентов больше, чем в 2021 году, когда этот показатель был на самом низком уровне за послевоенную эпоху.

В онлайн-опросе, проведенном Национальным полицейским агентством в октябре прошлого года, 67,1 процента респондентов считают, что уровень безопасности населения в Японии снизился за последние 10 лет, возможно, на это повлияло убийство бывшего премьер-министра Синдзо Абэ в июле, а также количество нападений с ножом, совершенных за последние годы.

В опросе участвовали 5 000 респондентов в возрасте от 15 лет и старше.

Среди наиболее ужасных преступлений, совершенных в Японии за последнее время, были названы убийство трех человек возле Токийского университета перед общенациональными вступительными экзаменами в январе прошлого года. Еще респонденты назвали вопиющим нападение одной девушкой на женщину и ее дочь с ножом в столичном районе Сибуя в августе. Страну также потрясло убийство бывшего премьер-министра страны Абэ 8 июля – он был застрелен с близкого расстояния во время предвыборной речи перед национальными выборами.

Kyodo напоминает, что в последние годы также произошел ряд нападений в поездах и на вокзалах, в том числе нападение с ножом в поезде в Токио в ночь на Хэллоуин в 2021 году, в результате которого 17 человек получили ранения.

В отчетном году полицией Японии были зафиксированы рекордные 115 730 преступлений с участием несовершеннолетних, подозреваемых в жестоком обращении, а число случаев домашнего насилия возросло до 84 493 случаев.

Скачок был отмечен и в количестве уличных преступлений, такие как кража велосипедов. Они выросли на 14,4 процента по сравнению с прошлым годом, достигнув отметки в 201 619 случаев.

Финансовый ущерб, нанесенный случаями мошенничества, вырос на 28,2 процента до 36,14 миллиардов иен (281 миллион долларов США). Это первый скачок в количестве такого рода преступлений за последние восемь лет.

Ежемесячные показатели преступности в стране восходящего солнца постепенно начали расти с весны, поскольку правительство ослабило ограничения на коронавирусу.

Преступления, связанные с кибератаками программ-вымогателей, целью которых были компании и организации, выросли на 57,5%, в то время как незаконные денежные переводы, связанные с онлайн-мошенничеством, выросли впервые за три года до 1 131 случая.

Число тяжких преступлений, включая убийства, увеличилось на 8,1 процента до 9 536 случаев.

Фото: Kyodo