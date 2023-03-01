В Японии в 2022 году рекордно снизилась рождаемость, опустившись ниже 800 тысяч

ТОКИО. КАЗИНФОРМ – Во вторник правительственные данные показали, что число детей, родившихся в Японии в 2022 году, упало до нового рекордно низкого уровня седьмой год подряд, опустившись ниже 800 тысяч впервые с начала регистрации в 1899 году, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на KYODO NEWS.

Согласно предварительным данным, опубликованным министерством здравоохранения, общее число новорожденных в 2022 году снизилось на 5,1 % до 799 тысяч 728 человек. Снижение произошло намного раньше, чем прогнозировало правительство в 2017 году, предполагая, что рождаемость упадет ниже 800 тысяч в 2033 году.

Эксперты, считают, что изменения в образе жизни, вызванные длительной пандемией COVID-19, и растущая тенденция к тому, чтобы люди вступали в брак в более позднем возрасте или вообще не вступали в брак, усугубили снижение рождаемости.

«Связано много сложных факторов, в том числе финансовая нестабильность среди молодежи и меньше социальных контактов», - сказал представитель министерства здравоохранения, труда и социального обеспечения.

«На падение рождаемости в 2022 году, вероятно, повлияло сокращение числа браков в 2020 году из-за прихода пандемии, учитывая, что во многих случаях первый ребенок рождается через два года после свадьбы», - сказал старший научный сотрудник Японского научно-исследовательского института Такуми Фудзинами.

«Женщины, в частности, меньше хотят иметь детей, - сказал Фудзинами. – Наряду с экономической средой и условиями занятости необходимо решить проблему гендерного разрыва, который тяжелым бременем на женщин возлагает воспитание детей».

Последние данные показали, что, за исключением детей, рожденных от родителей-иностранцев, приблизительное число рождений оценивается примерно в 770 тысяч человек.

Данные включают информацию о японских гражданах, проживающих за границей, и иностранцах, проживающих в Японии.

Администрация премьер-министра Фумио Кисиды ввела «беспрецедентные» меры по противодействию снижению рождаемости в стране, а к концу марта правительство намерено подготовить план, как действовать дальше.

Согласно данным, число смертей в Японии в 2022 году достигло рекордного уровня в 1 582 033 человека, что на 129 744 человека больше, чем годом ранее.

Однако в 2022 году количество браков действительно выросло впервые за три года. В 2021 году на фоне пандемии количество браков упало до самого низкого уровня с момента окончания Второй мировой войны.