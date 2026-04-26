В Японии установили рекорд Гиннесса за покупку самого дорогого тунца на аукционе

Рыба весом 243 кг была выловлена у побережья префектуры Аомори. Торги прошли 5 января на токийском рынке Тойосу. После покупки тунца разделали в главном ресторане сети в Цукидзи и подали гостям заведений компании по всей Японии.

Сертификат Guinness президент Kiyomura Киёси Кимура получил 20 апреля. По его словам, компания намерена и впредь предлагать клиентам тунца высокого качества.

Для Kiyomura это уже второй рекорд Guinness: в 2013 году компания также была отмечена за покупку тунца на первом аукционе года — тогда за рыбу заплатили 155,4 млн иен.

По данным токийских властей, нынешняя цена стала наивысшей с 1999 года, когда начали вести сопоставимую статистику. Победная ставка на первых торгах года стремительно росла. В 2023 году она составила 36 млн иен, в 2024 году — 114 млн, в 2025 году — 270 млн, а в текущем году перевалила за полмиллиарда.

В Японии крупные ставки на первом аукционе года считаются добрым знаком и негласным способом заявить о себе. Наблюдение за ранними торгами с обзорных площадок рынка Тойосу давно превратилось в популярное туристическое развлечение.