В Японии суточный прирост СOVID-19 впервые превысил 10 000 случаев

ТОКИО. КАЗИНФОРМ – В Японии впервые с начала пандемии побит антирекорд по количеству новых случаев COVID-19 за сутки, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Kyodo.

В стране Летних Олимпийских Игр в четверг были зарегистрированы рекордные 10 000 случаев заражения коронавирусом. При этом в Токио наблюдается всплеск инфицирования, что омрачает Олимпиаду.

Отмечается, что в столице Японии были подтверждены 3 865 случаев за сутки - это также рекордный показатель для города.

На заседании столичного муниципалитета в четверг было подсчитано, что количество новых случаев в городе за сутки может достигнуть отметки в 4 532 к 11 августа, через три дня после окончания Олимпийских игр в Токио.

Kyodo отмечает, что рост числа инфекций происходит на фоне распространения очень заразного дельта-варианта коронавируса.

Правительство ввело в Токио чрезвычайное положение с 12 июля по 22 августа, которое несет определенные ограничения, но не предполагает жесткую изоляцию, как в некоторых странах.

Также чрезвычайное положение начнет действовать в Осаке и трех префектурах - Сайтама, Тиба и Канагава - с понедельника по 31 августа. Ожидается, что чрезвычайное положение в Токио и Окинаве также будет продлено до 31 августа.