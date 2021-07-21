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В Японии стартовали соревнования Олимпиады-2020

21 Июля 2021 09:14
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В Японии стартовали соревнования Олимпиады-2020

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В рамках Олимпийских игр в Токио стартовали первые соревнования, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

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Женская команда Японии по софтболу одержала убедительную победу над соперницами из Австралии. Встреча завершилась со счетом 8:1.

Соревнования по софтболу на летних Олимпийских играх 2020 года пройдут с 21 по 27 июля 2021 года. 6 женских команд разыграют один комплект наград, мужчины будут соревноваться в бейсболе.

Кроме того, сегодня также состоятся матчи по футболу среди женских команд.

Напомним, церемония открытия Олимпиады, в которой примут участие и казахстанские спортсмены, пройдет 23 июля.


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#Спорт   #Олимпиада   #Япония  
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