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В Японии стартовали соревнования Олимпиады-2020
21 Июля 2021 09:14
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В рамках Олимпийских игр в Токио стартовали первые соревнования, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.
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Женская команда Японии по софтболу одержала убедительную победу над соперницами из Австралии. Встреча завершилась со счетом 8:1.
Соревнования по софтболу на летних Олимпийских играх 2020 года пройдут с 21 по 27 июля 2021 года. 6 женских команд разыграют один комплект наград, мужчины будут соревноваться в бейсболе.
Кроме того, сегодня также состоятся матчи по футболу среди женских команд.
Напомним, церемония открытия Олимпиады, в которой примут участие и казахстанские спортсмены, пройдет 23 июля.
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