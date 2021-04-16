В Японии создано сообщество казахов

ТОКИО. КАЗИНФОРМ – В Посольстве Казахстана в Японии состоялось учредительное собрание Ассоциации казахов в Японии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт Министерства иностранных дел РК.

Первая такого рода общественная организация в Японии создаётся с целью объединения проживающих в стране граждан Казахстана и этнических казахов (қандастар) для поддержания контактов и взаимной поддержки.

По данным Посольства Казахстана, в настоящее время в Японии на постоянной основе проживают 191 гражданин нашей страны и около 70 этнических казахов из Китая, Монголии и Узбекистана, которые находятся в стране по работе или учебе.

В ходе мероприятия глава Ассоциации Абдибек Калыбек, который работает хирургом в клинике Университета «Juntendo», презентовал деятельность объединения.

В качестве основных направлений деятельности Ассоциации определены налаживание делового взаимодействия, реализация культурно-гуманитарных проектов и информационная поддержка казахстанско-японского сотрудничества.

Посол Казахстана Ерлан Баударбек-Кожатаев заявил, что в разгар вспышки коронавируса соотечественники, проживающие в Японии, продемонстрировали своё единство и объединили усилия для оказания гуманитарной помощи населению Казахстана, в результате чего возникла идея создания ассоциации.

В ходе церемонии открытия в онлайн-формате состоялось подписание Меморандума о сотрудничестве между Ассоциаций казахов в Японии и Общественным фондом «Отандастар».

Вице-президент фонда «Отандастар» Магауия Сарбасов в своем выступлении подчеркнул важность расширения связей с соотечественниками за рубежом, информировав о программах фонда для оказания содействия сохранению языковой и этнокультурной идентичности соотечественников.

Выступивший от имени членов новой ассоциации Антон Голубь, проживающий в Японии с 2015 года, заявил, что очень рад её созданию, так как, работая за рубежом, многим казахстанцам хочется поддерживать связь со своими соотечественниками.

Отметим, с 2018 года в Японии также действует Ассоциация казахстанских студентов, основной целью которой является содействие в адаптации к быту, учебному процессу и социокультурной среде.