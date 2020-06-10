В Японии создали общество экспертов по изучению Казахстана

ТОКИО. КАЗИНФОРМ - В Японии создали общество экспертов по изучению Казахстана. В рамках инаугурационного заседания состоялся круглый стол на тему «Казахстан сегодня: преемственность и перспективы развития», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

В состав экспертного Общества вошли представители научных, академических и деловых кругов, а также представители СМИ и НПО, которые намерены проводить исследования и оказывать экспертную консультационную поддержку для углубления двусторонних отношений между РК и Японией. Среди них – послы Японии, работавшие в разные годы в Казахстане, профессора университетов «Васэда», «Рицумейкан», «Тейкё» и «Мусашино».

В ходе первого заседания японские эксперты обсудили ситуацию в Республике Казахстан, в том числе стратегию страны по борьбе с коронавирусным кризисом и восстановлению экономического роста.

В своем выступлении Посол Казахстана в Японии Ерлан Баударбек-Кожатаев ознакомил участников мероприятия с политическими и социально-экономическими реформами, проводимыми в стране в соответствии с основными положениями Послания Президента РК К.Токаева.

В центре экспертной дискуссии была специфика уникальной для Центральной Азии модели преемственности власти, в ходе которой Первый Президент Республики Казахстан - Елбасы Нурсултан Назарбаев, внесший большой вклад в становление суверенного государства, заложил основу конституционности передачи власти - одной из главных условий государственности.

Председатель Общества, почетный профессор университета «Рицумейкан» Кэй Карасава выступил с докладом, в ходе которого высоко оценил реализацию концепции «Слышащего государства» и учреждения новой площадки для диалога с гражданским обществом - Национального совета общественного доверия для обеспечения социальной и экономической стабильности.

Бывший Посол Японии в РК (2003-2005 гг.) Тосио Цунодзаки отметил успешные усилия Казахстана по поддержке национальной экономики, по сохранению доходов населения в пост эпидемической стратегии восстановления.