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    12:16, 22 Апрель 2024 | GMT +6

    В Японии сообщили о запуске КНДР, предположительно, баллистической ракеты

    КНДР запустила баллистические ракеты
    Фото:  NHK

    КНДР запустила, предположительно, баллистическую ракету. Об этом сообщила береговая охрана Японии. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на ТАСС.

    Японское правительство устанавливает детали относительно запуска.

    Как следует из данных ведомства, ракета находилась в полете семь минут. По данным телеканала NHK​​​​​, она упала за пределами исключительной экономической зоны Японии.

    В последний раз КНДР запускала баллистическую ракету 2 апреля. Тогда Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) сообщило об успешном испытании новой ракеты средней дальности «Хвасонпхо-16Б» с «боеголовкой гиперзвукового планирующего полета»

    Теги:
    КНДР Япония Безопасность Мировые новости
    Гульмира Байзакова
    Автор
    Гульмира Байзакова
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