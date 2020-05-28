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В Японии разработали УФ светодиод, деактивирующий коронавирус на 99,9%

28 Мая 2020 11:49
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В Японии разработали УФ светодиод, деактивирующий коронавирус на 99,9%

ТОКИО. КАЗИНФОРМ – В среду представители университета Миядзаки и японской фирмы Nikkiso Co. заявили, что совместно-разработанная LED-светодиод с глубоким воздействием УФ эффективно ослабляет пагубное воздействие нового штамма коронавируса, снижая его инфекционную активность более чем на 99,9%. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Kyodo News.

По словам представителя компании Nikkiso Co., «LED-светодиод с глубоким воздействием УФ» оказывают незначительное побочное действие на организм человека или окружающую среду. Глубокий ультрафиолет также доказал свою эффективность в борьбе против аллергенов. Токийская фирма уже успешно использует его в своем очистителе воздуха Aeropure.

Во время эксперимента, включенный LED-светодиод с глубоким воздействием УФ направлялся непосредственно на жидкую культуру вируса в течение 30 секунд. После трех дней работы команда разработчиков обнаружила, что способность вируса к заражению снизилась более чем на 99,9 процентов, сообщили в университете, добавив, что LED-светодиод с глубоким воздействием УФ могут быть использованы для предотвращения массового распространения инфекций в больницах.

«Наряду с мытьем рук и ношением защитных средств мы должны внедрять новые девайсы для восстановления нормальной жизни. Надеюсь, это поможет», - сказал Хироко Инагаки, Доцент медицинского факультета Университета.

Стоит отметить, что на фоне сообщений об успешном эксперименте, в среду акции Nikkiso Co. выросли почти на 14%.


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Ключевые слова: Япония, Коронавирус,
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Автор:

Раушан Конырбаева

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