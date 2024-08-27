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    21:39, 26 Август 2024 | GMT +6

    В Японии растет обеспокоенность из-за нехватки риса

    рис
    Фото: pixabay

    В Японии усиливается обеспокоенность по поводу нехватки риса. Полки супермаркетов пустеют из-за растущего спроса, сообщает Kazinform со ссылкой на Kyodo News.

    Некоторые жители начали запасаться рисом после предупреждения метеорологического управления о возможном «мегаземлетрясении» в разломе Нанкай.

    Сейчас на рынок поступает новый урожай риса. Министерство сельского хозяйства призвало сохранять спокойствие, заверив, что нехватка будет устранена.

    В Токио женщина была удивлена пустыми полками с рисом, а другая домохозяйка сказала: «Рис — основная еда, но его сложно купить. Это тревожно».

    Крупная сеть супермаркетов Ito-Yokado ограничила продажу риса одним товаром на семью. Представитель сети отметил, что нужно подождать до появления нового урожая.

    Фермер из префектуры Аомори сообщил, что высокие температуры ускоряют рост риса, и ситуация в порядке, без влияния тайфунов.

    Цены на рис в июле выросли на 18,0% по сравнению с прошлым годом, что стало самым большим ростом за 20 лет.

    Теги:
    Япония Землетрясение Цены и тарифы Продукты
    Мадина Гумарова
    Автор
    Мадина Гумарова
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