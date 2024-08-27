В Японии растет обеспокоенность из-за нехватки риса

В Японии усиливается обеспокоенность по поводу нехватки риса. Полки супермаркетов пустеют из-за растущего спроса, сообщает Kazinform со ссылкой на Kyodo News.

Некоторые жители начали запасаться рисом после предупреждения метеорологического управления о возможном «мегаземлетрясении» в разломе Нанкай.

Сейчас на рынок поступает новый урожай риса. Министерство сельского хозяйства призвало сохранять спокойствие, заверив, что нехватка будет устранена.

В Токио женщина была удивлена пустыми полками с рисом, а другая домохозяйка сказала: «Рис — основная еда, но его сложно купить. Это тревожно».

Крупная сеть супермаркетов Ito-Yokado ограничила продажу риса одним товаром на семью. Представитель сети отметил, что нужно подождать до появления нового урожая.

Фермер из префектуры Аомори сообщил, что высокие температуры ускоряют рост риса, и ситуация в порядке, без влияния тайфунов.

Цены на рис в июле выросли на 18,0% по сравнению с прошлым годом, что стало самым большим ростом за 20 лет.