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В Японии прошли первые испытания пилотируемого летающего автомобиля на открытом воздухе

17 Февраля 2023, 20:32
В Японии прошли первые испытания пилотируемого летающего автомобиля на открытом воздухе

ТОКИО. ТАСС – КАЗИНФОРМ – Первые испытания пилотируемого летающего автомобиля на открытом воздухе прошли в пятницу в городе Оита на острове Кюсю. Об этом ТАСС сообщил представитель компании Masc, которая организовала полет, передает МИА «Казинформ».

«Сегодняшнее испытание прошло без инцидентов и завершилось успешно», - сказали в компании. Летательный аппарат, похожий на квадрокоптер с салоном на двух человек, в ходе испытаний поднялся на высоту 30 м и за три минуты преодолел дистанцию в 431 м, двигаясь по круговой траектории над морем. Скорость полета составила 36 км/ч.

Летающий автомобиль является пилотируемым аппаратом, однако летные испытания проходили с использованием автопилота, благодаря которому аппарат пролетел по заранее запрограммированной траектории.

Япония в последнее время ускоряет работы, направленные на внедрение технологий летающих авто, опасаясь нарастающей конкуренции со стороны компаний США, Евросоюза и Китая.

Фото: news.day.az


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